ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!НАМ ДАЛИ ЕЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬН??Ю

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ЭТО САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА!!!!ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!НАМ ДАЛИ ЕЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬН??Ю
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Гость:
Очень плохо видно. И мало баллов за решение всех вопросов
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