Запишите ,какие остатки могут получиться при делении на7

Математика
Запишите ,какие остатки могут получиться при делении на7
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,1,2,3,4,5,6. все очень легко и просто.
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