Объем ящика 13600 сантиметров кубе найдите площадь длина этого ящика если его высот?? 16 см
Математика
Объем ящика 13600 сантиметров кубе найдите площадь длина этого ящика если его высот?? 16 см
Ответ(ы) на вопрос:
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13600:16=850см в квадрате
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