Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла звездно?? небо, и перевернутый золотой рог месяца красно засветился над горами.(синтаксический разбор предложения)
Русский язык
Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла звездно?? небо, и перевернутый золотой рог месяца красно засветился над горами.(синтаксический разбор предложения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(повест , невоскл , ССП: 1пред.: двусост , распр , ослож. дееприч.оборот.; 2пред.:двусост, распр, ослож. однород.чл.пр.) [-=],и [-=]
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