Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла звездно?? небо, и перевернутый золотой рог месяца красно засветился над горами.(синтаксический разбор предложения)

Русский язык

Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла звездно?? небо, и перевернутый золотой рог месяца красно засветился над горами.(синтаксический разбор предложения)

Автор: Гость