Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла звездно?? небо, и перевернутый золотой рог месяца красно засветился над горами.(синтаксический разбор предложения)

Русский язык
Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла звездно?? небо, и перевернутый золотой рог месяца красно засветился над горами.(синтаксический разбор предложения)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(повест , невоскл , ССП: 1пред.: двусост , распр , ослож. дееприч.оборот.; 2пред.:двусост, распр, ослож. однород.чл.пр.) [-=],и [-=]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что такое чувствительные клетки?
Ответить
Математика
Канат проехал расстояние межу городами за 3 дня. в первый день он проехал 1/5 всего пути и еще 60 км, во второй 1/4 всего пути и еще 20 км,третий д...
Ответить
Қазақ тiлi
Ертең жазармын, бүрсүгүні жазармын деп ...... өтіп кетті. Ол жазардан, анау жазардан ??ашан .......? Асан ...... жазарда әрі-бері жүретін. Не жазар...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста плиииз перевести текст английского на русский
Ответить
Математика
Докажите неравенство: a^4+2a^3b+2ab^3+b^4>или=6a^2b^2, где a и b одного знака
Ответить