Какая пара слов не является словосочетанием? Сосновые ветви устилали пол в избе. 1)Сосновые ветви 2) ветви устилали 3)Устилали пол 4) Устилали в избе
Русский язык
Какая пара слов не является словосочетанием? Сосновые ветви устилали пол в избе. 1)Сосновые ветви 2) ветви устилали 3)Устилали пол 4) Устилали в избе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 ответ, Ветви подлежащее, а устилали сказуемое
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите, раставляя недостающие знаки препинания. Подчеркните грамматические осн??вы. Составьте схеиы предлодений. 1) Ревела буря дождь шумел В...
Физика
Известно что вода из чайника вся выкипела за 40 минут. Сколько времени она нагревалась в этом чайнике от температуры 15°С до кипения?
Черчение
Русский язык
Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла звездно?? небо, и перевернутый золотой рог месяца красно засветился над ...
Математика