Какая пара слов не является словосочетанием? Сосновые ветви устилали пол в избе. 1)Сосновые ветви 2) ветви устилали 3)Устилали пол 4) Устилали в избе

Русский язык
Какая пара слов не является словосочетанием? Сосновые ветви устилали пол в избе. 1)Сосновые ветви 2) ветви устилали 3)Устилали пол 4) Устилали в избе
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2 ответ, Ветви подлежащее, а устилали сказуемое
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