Группа туристов идёт от лагеря к станции, расстояние между которыми 3,5 км, со скоростью 4,6 км/ч. Сколько километров осталось пройти туристам, если они находятся в пути 0,5ч?.

Математика

Группа туристов идёт от лагеря к станции, расстояние между которыми 3,5 км, со скоростью 4,6 км/ч. Сколько километров осталось пройти туристам, если они находятся в пути 0,5ч?.

Автор: Гость