Группа туристов идёт от лагеря к станции, расстояние между которыми 3,5 км, со скоростью 4,6 км/ч. Сколько километров осталось пройти туристам, если они находятся в пути 0,5ч?.

Математика
Группа туристов идёт от лагеря к станции, расстояние между которыми 3,5 км, со скоростью 4,6 км/ч. Сколько километров осталось пройти туристам, если они находятся в пути 0,5ч?.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,6:2=2,3-уже прошли 3,5-2,3=1,2-осталост пройти
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