В каких случаях обмена информацией является двусторонним? a)разговор по телефону,б)просмотр телевизора,в)редактирование электронной таблицы,г)запись на диктофон
Информатика
В каких случаях обмена информацией является двусторонним? a)разговор по телефону,б)просмотр телевизора,в)редактирование электронной таблицы,г)запись на диктофон
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