В каких случаях обмена информацией является двусторонним? a)разговор по телефону,б)просмотр телевизора,в)редактирование электронной таблицы,г)запись на диктофон

Информатика

В каких случаях обмена информацией является двусторонним? a)разговор по телефону,б)просмотр телевизора,в)редактирование электронной таблицы,г)запись на диктофон

Автор: Гость