1328-(у+6):4=228 поже)))))))
Математика
1328-(у+6):4=228 поже)))))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет 228×4=912 1328-912=416 416-6=410
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