Назовите особенности социальной структуры античных стран
История
Назовите особенности социальной структуры античных стран
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Гость:
Социальная структура Древнего Востока.Восточное общество было строго иерархично и организовывалось по типу пирамиды. Вершину пирамиды занимал правитель, обладающий освященной богами властью. Ниже его располагались знать, жрецы, высшие чиновники. Многочисленный аппарат чиновников следил за управлением и функционированием государства. Воины, служащие в составе постоянной армии, обеспечивали внутренний порядок в тюсударстве и его защиту от внешних врагов.
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