Назовите особенности социальной структуры античных стран

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Социальная структура Древнего Востока.Восточное общество было строго иерархично и организовывалось по типу пирамиды. Вершину пирамиды занимал правитель, обладающий освященной богами властью. Ниже его распо­лагались знать, жрецы, высшие чиновники. Многочислен­ный аппарат чиновников следил за управлением и функ­ционированием государства. Воины, служащие в составе постоянной армии, обеспечивали внутренний порядок в тюсударстве и его защиту от внешних врагов.