Прямоугольный параллелепипед состоит из кубов площадь каждай стороны которого р??вна 54см2.Длина прямоугольного параллелепипеда равно 7 кубов, ширина 6 кубов, высота 4 куба. найдите объем прямоугольного параллелепипеда?

Гость: Гость:

Видимо, все-таки, 54 см² - не "площадь каждой стороны", а площадь поверхности одного куба. Площадь поверхности одного куба: S = 6а² => a = √(54:6) = √9 = 3 (см) Объем одного куба: V = a³ = 3³ = 27 (см³) Количество кубов в параллелепипеде: 7*6*4 = 168 Объем параллелепипеда: 27 * 168 = 4536 (см³) Ответ: 4536 см³