Напишите пожалуйста не большое сочинение про существительно и глагол

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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕКак сложно есть суп без хлеба, так и написать предложение без имени существительного будет непросто. В школьной программе по русскому языку не зря все начинается с изучения именно этого члена предложения. Кто? Что? Эти вопросы порой самые важные для смысловой нагрузки фразы. Потом уже можно узнавать, какие совершались действия, зачем, почему, каким образом, как выглядит предмет или человек. Все вопросы отталкиваются, так или иначе, от объекта, который все это делает. ГЛАГОЛСказка про глагол СОГНУТЬСЯ Жил да был глагол СОГНУТЬСЯ. Согнулся он еще в прошлом, а в будущем опять согнётся. И хоть был этот глагол со всех сторон совершенным, а настоящего у него не было. И дети его – причастия – всегда были согнутыми, и внуки – деепричастия – обречены были всю жизнь жить согнувшись. Рассердился глагол согнуться: "Настоящего у меня нет. У моих детей нет будущего! Какое же это совершенство? " Продал он свою приставку со-, возвратную частицу –ся и уехал в другую страну. Сделался бизнесменом. Стал других гнуть. Дети его позабыли свое «гнутое» прошлое, хоть и были теперь, как и папа, несовершенными. А вскоре разбогател глагол ГНУТЬ, и для полного совершенства приобрел приставки раз- и о-, да и частицу –ся обратно выкупил. Разогнулся. И не беда, что у детей его, хоть они и разогнувшиеся, и совершенные, по-прежнему нет будущего. Зато внуки – деепричастия – всегда будут жить прямо, разогнувшись, и смело смотреть в будущее. ЧАСТИ РЕЧИ сидели на печи. Упали на пол, и вышел ГЛАГОЛ.