ПОМОГОИТЕ написать сочинение на тему Лето чтобы было похоже что писала это я

Гость: Гость:

Почему не можешь о своем лете написать? Потому что ничего не делали летом? Этим летом я была в деревне у бабушки. Мы сеяли разные продукты и сажали цветы. Еще я играла с котятами и собаками. Там я провела две недели, а потом приехала в город и гуляла с друзьями. Я побывала на разных всеобщих городских мероприятиях и фестивалях. Мы с родителями купались в речке(озере). Я там нашла живого рака, он был больше, чем моя ладонь. В июле я с друзьями поехала в торговый центр, где купила много всяких вещей и некоторые канцтовары и книги для школы. Так же летом на прогулки я брала немного булки и колбасы и кормила бездомных животных. Наша жизнь строится на добре и я хочу внести небольшую частичку добра в свою жизнь. можешь дописать что-нибудь еще свое, или исправить, просто я напрмиер была в лагере, и о нем можно было бы рассказать, о мероприятиях и отряде, о дискотеках, распорядке дня и новых друзьях.