Пассажирский поезд за 4 часа прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 часов. найти скорость пассажирского поезда, если известно, что скорость товарного на 20 км/ч меньше скорости пассажирского.

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Пассажирский поезд за 4 часа прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 часов. найти скорость пассажирского поезда, если известно, что скорость товарного на 20 км/ч меньше скорости пассажирского.

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