Пассажирский поезд за 4 часа прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 часов. найти скорость пассажирского поезда, если известно, что скорость товарного на 20 км/ч меньше скорости пассажирского.
Алгебра
Пассажирский поезд за 4 часа прошел такое же расстояние, какое товарный за 6 часов. найти скорость пассажирского поезда, если известно, что скорость товарного на 20 км/ч меньше скорости пассажирского.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-скорость пас поезда составим уравнение х*4=(х-20)*6 4х=6х-120 2х=120 х=60 Ответ 60 км/ч
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