Как,имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро,набрать из реки ровно 2 литра воды,не используя никаких других ёмкостей?

Гость: Гость:

1) наливаем ведро 2) отливаем из него 5 л 3) переливаем оставшиеся четыре в пятилитровку 4) набираем ведро 5) доливаем недостающий литр в пятилитровку (В ведре 8 литров) 6) отливаем пять литров (В ведре 3 литра) 7) Наливаем ведро 8) Отливаем два литра в пятилитровку 9) Остаётся 7 литров Отливаем пять и получаем два литра