Как,имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро,набрать из реки ровно 2 литра воды,не используя никаких других ёмкостей?

Математика
Как,имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро,набрать из реки ровно 2 литра воды,не используя никаких других ёмкостей?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) наливаем ведро 2) отливаем из него 5 л 3) переливаем оставшиеся четыре в пятилитровку 4) набираем ведро 5) доливаем недостающий литр в пятилитровку (В ведре 8 литров) 6) отливаем пять литров (В ведре 3 литра) 7) Наливаем ведро 8) Отливаем два литра в пятилитровку 9) Остаётся 7 литров Отливаем пять и получаем два литра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разберите по составу слово засверкают
Ответить
Английский язык
what your collection is. how you feel about it ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ
Ответить
Русский язык
Помогите!!!Составьте 12 распространённых предложений.Звонят в дверь,созвонимся за??тра,позвонишь мне,обязательно позвонит,обещать созвониться,ежедн...
Ответить
Физика
1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c...
Ответить
Литература
Напишите сочинение на тему "МОЯ ЛЮБИМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА"(моя любимая музыкальная группа время и стекло
Ответить