Разберите по составу слово засверкают
Русский язык
Разберите по составу слово засверкают
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За-приставка сверк - корень а-суффикс ют- суффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите!!!Составьте 12 распространённых предложений.Звонят в дверь,созвонимся за??тра,позвонишь мне,обязательно позвонит,обещать созвониться,ежедн...
Физика
1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c...
Литература
Напишите сочинение на тему "МОЯ ЛЮБИМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА"(моя любимая музыкальная группа время и стекло