Помогите пожалуста нужна помощь!*********************************************************************************************************************************

Информатика
Помогите пожалуста нужна помощь!*********************************************************************************************************************************
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Гость:
Смотри, сколько каталогов - это уровни. Корневой тоже считается
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