Придумайте пожалуйста предложения к фразеологизмам Видемо- Невидемо,В час по чай??ой ложке, Бежать без оглядки. Заранее спасибо
Русский язык
Придумайте пожалуйста предложения к фразеологизмам Видемо- Невидемо,В час по чай??ой ложке, Бежать без оглядки. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саша видимо Оля завтра в школу не придёт. Вчера я смотрел фильм "Бежать без оглядки".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует об их Выберите один ответ: эволюции приспособленности родстве...
Математика
Петя живет на третьем этаже. Костя живет в этом же доме, но поднимается по лестнице вдвое выше, чем Петя. На какой этаже живёт Костя?
Русский язык
Биология