Придумайте пожалуйста предложения к фразеологизмам Видемо- Невидемо,В час по чай??ой ложке, Бежать без оглядки. Заранее спасибо

Русский язык
Придумайте пожалуйста предложения к фразеологизмам Видемо- Невидемо,В час по чай??ой ложке, Бежать без оглядки. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саша видимо Оля завтра в школу не придёт. Вчера я смотрел фильм "Бежать без оглядки".
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