Составьте доклад о грибах

Биология
Составьте доклад о грибах
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Гость:
Грибы (лат. Fungi или Mycota) — особая форма жизни, царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Насчитывается около 100 тысяч видов. Весьма велико биологическое и экологическое разнообразие грибов. Они присутствуют во всех биологических нишах — в воде, на суше и в воздухе. Они играют важную роль в биосфере, разлагая всевозможные органические материалы. Многие виды грибов активно используются человеком в пищевых, хозяйственных и медицинских целях.
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