Что такое самосознание и самореализация своими словами!
Обществознание
Что такое самосознание и самореализация своими словами!
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Гость:
Самосознание- осознание самого себя,принятие своих качеств и внешности. самореализация- реализация своих возможностей в деятельности в обществе
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