Характеристика владельца имения Троекурова

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Кирила Петрович Троекуров - богатый помещик. Он владеет несколькими поместьями и 3000 крепостными крестьянами: "...в одном из своих поместий жил старинный русский барин, Кирила Петрович Троекуров..." "...в разъездах около пространных его владений..." "...имения отца его, состоящие ** и ** губерниях **, ** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ..." Троекуров живет в одном из своих владений - селе Покровское: "...село Покровское..." Троекуров - отставной генерал-аншеф: "...Троекуров, отставной генерал-аншеф..."(генерал-аншеф - очень высокое воинское звание, II-ой класс в Табели о рангах) Кирила Троекуров принадлежит к знатному роду и имеет хорошие связи в обществе: "...Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение..." О внешности Кирилы Троекуров известно, что он крепкий, сильный мужчина: "...придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности..." "...Несмотря на необыкновенную силу физических способностей..."