Брусок скользит по горизонтальной поверхности под действием силы 21 Н. Ускорение равно 1 м/с2, коэффициент трения 0,1. Найти массу бруска. Помогите пожалуйста

Физика
Брусок скользит по горизонтальной поверхности под действием силы 21 Н. Ускорение равно 1 м/с2, коэффициент трения 0,1. Найти массу бруска. Помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 2 закону Ньютона Fт-Fтр=ma      Fтр=Mmg=0,1*m*10=m ; ma=m*1=m 21Н-m=m      2m=21    m=10.5 кг
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