Брусок скользит по горизонтальной поверхности под действием силы 21 Н. Ускорение равно 1 м/с2, коэффициент трения 0,1. Найти массу бруска. Помогите пожалуйста

Физика

Брусок скользит по горизонтальной поверхности под действием силы 21 Н. Ускорение равно 1 м/с2, коэффициент трения 0,1. Найти массу бруска. Помогите пожалуйста

Автор: Гость