Ешите задачу пожалуйста Заранее Спасибо! Часы на главном здании МГУ имеют минутную стрелку длиной 4,2 м.А длинна минутной стрелки Кремлёвских курантов равна 3,3 м,Сравните скорости вращения концов стрелок,считая движение равн...

Физика

Ешите задачу пожалуйста Заранее Спасибо! Часы на главном здании МГУ имеют минутную стрелку длиной 4,2 м.А длинна минутной стрелки Кремлёвских курантов равна 3,3 м,Сравните скорости вращения концов стрелок,считая движение равномерным ( через дано и решение!) Отмечу правильным

Автор: Гость