Ешите задачу пожалуйста Заранее Спасибо! Часы на главном здании МГУ имеют минутную стрелку длиной 4,2 м.А длинна минутной стрелки Кремлёвских курантов равна 3,3 м,Сравните скорости вращения концов стрелок,считая движение равн...
Физика
Ешите задачу пожалуйста Заранее Спасибо! Часы на главном здании МГУ имеют минутную стрелку длиной 4,2 м.А длинна минутной стрелки Кремлёвских курантов равна 3,3 м,Сравните скорости вращения концов стрелок,считая движение равномерным ( через дано и решение!) Отмечу правильным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку угловые скорости стрелок одинаковы, а линейная скорость прямо пропорциональна радиусу, то отношение скоростей - это просто отношение радиусов: V МГУ / V КК = 4,2/3,3 ≈ 1,27
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