Помогите пожалуйста напесать письмо деду морозу по плану
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Помогите пожалуйста напесать письмо деду морозу по плану
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет.Дед Мороз.Я всю зиму хорошо себя вел.Я думаю что ты мне пришлешь много подарков...
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