Домашняя работа 3 класс упражнение 5 проверь себя разбор слова сахар-сахарный осина -подосиновик трактор-тракторный ветер-ветряной

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Домашняя работа 3 класс упражнение 5 проверь себя разбор слова сахар-сахарный осина -подосиновик трактор-тракторный ветер-ветряной
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сахарный-сахар(корень),н( суффикс),ый(окончание); Подосиновик-под(приставка),осин(корень),ов(суффикс),ик(суффикс); Тракторный-трактор(корень),н(суффикс),ый(окончание); Ветряной-ветр(корень),ян(суффикс),ой(окончание);
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