Варианты ответа: 1) 2 см 2) 4 см 3) 8 см 4) 2√2 см
Геометрия
Варианты ответа: 1) 2 см 2) 4 см 3) 8 см 4) 2√2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диагональ прямоугольника равна диаметру окружности по формуле длины окружности через диаметр L=dП следовательно d=L/П. d=4П/П=4 см ответ 2
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