Помогите пожалуйста по англисскому номер 4 с 30
Английский язык
Помогите пожалуйста по англисскому номер 4 с 30
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Гость:
Подробнее пишите,и фото как то не понятное
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