Условные обозначения природных зон горных областей такие же, как и обычных природных зон?
Окружающий мир
Условные обозначения природных зон горных областей такие же, как и обычных природных зон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДА,ТАКИЕ ЖЕ.ВЕДЬ ЭТТО Я ПРОСТО ПИШУ 20 СИМВОЛОВ ОТВЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ НЕ БОЙСЯ
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