Опредилите каким способом образоаны данные слова листопад парлходик лесостепь н??соглод

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Опредилите каким способом образоаны данные слова листопад парлходик лесостепь н??соглод
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образованы путем сложения двух корней + соед.гласная о
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