Решить линейную систему уравнений методом Гаусса: x + 2y +3z = 4 x + 3y +2z = 5 3x + y + z = 7
Алгебра
Решить линейную систему уравнений методом Гаусса: x + 2y +3z = 4 x + 3y +2z = 5 3x + y + z = 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Действия по строкам. стр1 = стр1 стр2 = стр2 - стр1 стр3 = стр3 - 3*стр1 и получили стр1 = стр1 - 2*стр2 стр3 = стр3 - (-5)*стр2 и получили Разделили стр3 на -13 к стр1 прибавили 5*стр.3 и получили И записываем ответ: X=2, Y=1, Z=0
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