Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует об их Выберите один ответ: эволюции приспособленности родстве многообразии
Биология
Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует об их Выберите один ответ: эволюции приспособленности родстве многообразии
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Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует об их родстве.
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