Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует об их Выберите один ответ: эволюции приспособленности родстве многообразии

Биология
Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует об их Выберите один ответ: эволюции приспособленности родстве многообразии
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство строения и жизнедеятельности клеток всех организмов свидетельствует об их родстве.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Петя живет на третьем этаже. Костя живет в этом же доме, но поднимается по лестнице вдвое выше, чем Петя. На какой этаже живёт Костя?
Ответить
Русский язык
Существительные в косвенных падежах как найти
Ответить
Биология
Составьте доклад о грибах
Ответить
Окружающий мир
Напиши какую работу выполняет почтальон и чем его работа полезна обществу
Ответить
Алгебра
Решить линейную систему уравнений методом Гаусса: x + 2y +3z = 4 x + 3y +2z = 5 3x + y + z = 7
Ответить