Алгебра. На рисунке изображён график функции 3.найдите область определения функции
Алгебра
Алгебра. На рисунке изображён график функции 3.найдите область определения функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-4)(x+3)≥0 x=4 x=-3 x∈(-∞;-3] U [4;∞)
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