1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 2.При прямолинейно...
Физика
1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 2.При прямолинейном движении пройденный телом пусть s изменяется со временем t по закону s=t+2t^2(м). Скорость тела через 3 с после начала отсчета времени при таком движении равна: 6,7,12,13,19 м/с(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 3. При движении велосипедиста по окружности радиусом 40м с постоянной по модулю скоростью 10м/c ускорение его движение равно: 0;0.25;2.5;4;160 м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .t=2 c a=v-v0/t ; v0=8 м /c a=3-8/2= -2,5 м/c^2 v=3 м/c ____________ a-? 2. s=t+2t^2 из уравнения находим, что v0= 1 м /c; a= 4 м/c^2; t=3 c gпо формуле v=v0+at рассчитываем скорость _________ v=1+4*3=13 м/c. v-? 3. r =40 м a=v^2/r; v=10 м/c a=100/40=2,5 м/c^2 _________ a-?
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