1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 2.При прямолинейно...

Физика
1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 2.При прямолинейном движении пройденный телом пусть s изменяется со временем t по закону s=t+2t^2(м). Скорость тела через 3 с после начала отсчета времени при таком движении равна: 6,7,12,13,19 м/с(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 3. При движении велосипедиста по окружности радиусом 40м с постоянной по модулю скоростью 10м/c ускорение его движение равно: 0;0.25;2.5;4;160 м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 .t=2 c                 a=v-v0/t ;     v0=8 м /c              a=3-8/2= -2,5  м/c^2     v=3  м/c ____________ a-? 2.  s=t+2t^2             из уравнения находим, что v0= 1 м /c; a= 4 м/c^2;       t=3 c                   gпо формуле     v=v0+at рассчитываем скорость _________                              v=1+4*3=13 м/c.                                         v-?  3.   r =40 м              a=v^2/r;       v=10 м/c           a=100/40=2,5 м/c^2 _________        a-?
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