1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 2.При прямолинейно...

Физика

1.При равноускоренном прямолинейном движении скорость тела за 2 с уменьшилась от 8 до 3м/c. Чему был равен модуль ускорения тела?22,10;; 5.5,2.5м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 2.При прямолинейном движении пройденный телом пусть s изменяется со временем t по закону s=t+2t^2(м). Скорость тела через 3 с после начала отсчета времени при таком движении равна: 6,7,12,13,19 м/с(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо) 3. При движении велосипедиста по окружности радиусом 40м с постоянной по модулю скоростью 10м/c ускорение его движение равно: 0;0.25;2.5;4;160 м/c^2(можно пожалуйста полное решение,абсолютно полное!Спасибо)

Автор: Гость