Напишите сочинение на тему "МОЯ ЛЮБИМАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРУППА"(моя любимая музыкальная группа время и стекло

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Моя любимая музыкальная группа это Время и Стекло. Эта группа мне нравиться потому,что у них очень красивые музыкальные треки. Больше всего мне нравиться песня " Имя 505" потому ,что это песня очень зажигательная и под нее можно танцевать. Эта группа мне понравилась сразу как стала популярной в нашей стране. Я их слушаю с самого начала их музыкальной карьере. Я их слушаю всегда и везде. Когда я с друзьями или еду с родителями куда-нибудь. Когда мне грустно или весело. Мой плеер забит их песнями. Каждый день я просыпаюсь с их песнями и засыпаю под их песни.