what your collection is. how you feel about it ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ
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what your collection is. how you feel about it ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love collecting stamps is a hobby I really like ( Я люблю коллекционировать марки, это занятие мне очень нравится)
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