Спишите. Определите склонение и падеж имён существительных. 1) Желтый тополиный лист оторвался от веточки и, покачивался в воздухе, медленно спустился на землю. 2) Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая паутинка ...

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Спишите. Определите склонение и падеж имён существительных. 1) Желтый тополиный лист оторвался от веточки и, покачивался в воздухе, медленно спустился на землю. 2) Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая паутинка - всё обсыпано сахарной пудрой.

Автор: Гость