Спишите. Определите склонение и падеж имён существительных. 1) Желтый тополиный лист оторвался от веточки и, покачивался в воздухе, медленно спустился на землю. 2) Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая паутинка ...
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Спишите. Определите склонение и падеж имён существительных. 1) Желтый тополиный лист оторвался от веточки и, покачивался в воздухе, медленно спустился на землю. 2) Каждая травинка, каждый упавший на землю лист, каждая паутинка - всё обсыпано сахарной пудрой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)лист 2 скл, Им. падеж Веточки 1 скл, Р. падеж Воздухе 2 скл, П. падеж Землю 1 скл, Вин. падеж 2) (Все, кроме того что есть выше) 1 скл Им. падеж. (Пудрой Тв. падеж)
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