Помогите пожалуйста решить уравнение 3х+3=2/3х+1

Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение 3х+3=2/3х+1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х-2/3=-3+1 1/3х=-2 х=-2:1/3 х=-6
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