Напишите пожалуйста обычно без обьяснений. сколько молекул воды содержится в 0.2 ??оль воды.

Химия

Напишите пожалуйста обычно без обьяснений. сколько молекул воды содержится в 0.2 ??оль воды.

Автор: Гость