Напишите пожалуйста обычно без обьяснений. сколько молекул воды содержится в 0.2 ??оль воды.

Химия
Напишите пожалуйста обычно без обьяснений. сколько молекул воды содержится в 0.2 ??оль воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,2 *10 в 23 степени
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