Напишите пожалуйста рецензию на фильм "Закрытая школа"!!!!!!!!!!

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Сериал рассказывает о жизни учеников и преподавателей элитной школы-интерната, расположенной в старинной усадьбе посреди мрачного, но живописного леса. В их замкнутом мире все переживания намного острее, чем в обычной школьной жизни. Несмотря на внешнее благополучие, ребята, оторванные от родного дома, очень ранимы и зачастую одиноки. По вечерам они рассказывают друг другу страшные легенды о лесе, глухой стеной окружающем их школу, говорят, будто в нем водятся странные существа и бесследно пропадают люди. Очень скоро ребята узнают, что правда гораздо страшнее легенд.