Напишите пожалуйста сочинение на тему "Предлог" Очень надо)))))

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Предлоги являются служебными частями речами потому что сами они ничего не обозначают и не разъясняют нам. Они служат самостоятельным частям речи. Таким как существительное, прилагательно, глагол и т.д. Предлоги так же дают подробности. К примеру. Предложение без предлога: кошка сидела. Предложение с предлогом: кошка сидела около забора, у дырки. Добавляется выразительность. Предлоги очень важны!