Выполни рисунок и найди частное и остаток
Математика
Выполни рисунок и найди частное и остаток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чего частное?чего остаток?пожалуйста разьясни(я не совсем поняла)
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