Построить график 1)y=-x²+x+2 2)y=x²+4x+5
Алгебра
Построить график 1)y=-x²+x+2 2)y=x²+4x+5
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-x^2+x+2 x^2+4x+5 Графики во вложении
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