1. Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) ??строва Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи. Прошу, ответьте)

История

1. Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) ??строва Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи. Прошу, ответьте)

Автор: Гость