1. Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) ??строва Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи. Прошу, ответьте)
История
1. Территорию греческого полиса составляли: а) город и близлежащие поселения; б) ??строва Эгейского моря; в) усадьбы богатых землевладельцев; г) поля, пастбища, оливковые рощи. Прошу, ответьте)
Ответ(ы):
Гость:
Поля , пастбища, оливковые рощи
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