Пожалуйста ответить на вопросы 20 баллов!!!!!!

Русский язык
Пожалуйста ответить на вопросы 20 баллов!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На севере берег озера закругляется, приобретая форму чаши, до краев наполненной водой. Берег- подлежащие. Закругляется-сказуемое. Приобретая форму чаши(Это причастный оборот!) Со второстепенными членами думаю справишься.
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