30БАЛЛОВ!!!!!!!СРОООЧНО!приведите примеры арбитражного суда и конституционного !!

Обществознание
30БАЛЛОВ!!!!!!!СРОООЧНО!приведите примеры арбитражного суда и конституционного !!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Арбитражный суд - это суд по экономическим вопросам. Например, суд между двумя предпринимателями. Конституционный суд - это суд, занимающийся оценкой правовых норм на соответствие конституции. Например, депутаты приняли закон, который противоречит конституции, после этого конституционный суд проведет оценку и или отменит этот закон, или оставит без изменений.
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