Слово: труд, с ним надо сопоставить 3 глагола. Заданее спасибо!
Обществознание
Слово: труд, с ним надо сопоставить 3 глагола. Заданее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Выполнять труд, любить труд, организовать труд.
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