Решите пожалуйста. (5x-3)*(x+2)=(x-3)^2-20
Алгебра
Решите пожалуйста. (5x-3)*(x+2)=(x-3)^2-20
Ответ(ы):
Гость:
Ответ некрасивый((((((
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