Составь словосочетания из данных слов. Запиши, выдели приставки. (за) бежал, угол- (в) нёс, комната- (до) бежал, школа- + придумай два придложение
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Составь словосочетания из данных слов. Запиши, выдели приставки. (за) бежал, угол- (в) нёс, комната- (до) бежал, школа- + придумай два придложение
Ответ(ы):
Гость:
Забежал(приставка ЗА ) за угол. Внёс (приставка В ) в комнату. Добежал (приставка ДО ) до школы. Машенька внесла в комнату лейку, чтобы полить растения. Миша очень быстро добежал до школы.
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