Самолет вылетел из аэропорта со скоростью 500 км в ч. Через 2 часа из этого же аэропо??та в том же направлении вылетел другой самолет со скоростью 700 км в ч. сколько км пути будет между ними через 3 часа после вылета второго с...

Математика

Самолет вылетел из аэропорта со скоростью 500 км в ч. Через 2 часа из этого же аэропо??та в том же направлении вылетел другой самолет со скоростью 700 км в ч. сколько км пути будет между ними через 3 часа после вылета второго самолета

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