Однородное электр-ое поле Е=10^4 в/м, образованно 2 заряжеными паралельными пластинами расположенных на расстоянии 2см друг от друга в воздухе. 1-какова разница потенциалов между пластинами? 2-чему равна разность потенциалов, е...
Физика
Однородное электр-ое поле Е=10^4 в/м, образованно 2 заряжеными паралельными пластинами расположенных на расстоянии 2см друг от друга в воздухе. 1-какова разница потенциалов между пластинами? 2-чему равна разность потенциалов, если между пластинами поместить металический лист толщиной 0.5 см.?
Ответ(ы):
Гость:
E=U/d U=Ed= 10^4x2x10^-2=200B U=Ed=50B
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