Однородное электр-ое поле Е=10^4 в/м, образованно 2 заряжеными паралельными пластинами расположенных на расстоянии 2см друг от друга в воздухе. 1-какова разница потенциалов между пластинами? 2-чему равна разность потенциалов, е...

Физика

Однородное электр-ое поле Е=10^4 в/м, образованно 2 заряжеными паралельными пластинами расположенных на расстоянии 2см друг от друга в воздухе. 1-какова разница потенциалов между пластинами? 2-чему равна разность потенциалов, если между пластинами поместить металический лист толщиной 0.5 см.?

Автор: Гость