Найти работу тока в течение 2 мин , если сопротивление в цепи 4 Ом, а сила тока 2 А
Физика
Найти работу тока в течение 2 мин , если сопротивление в цепи 4 Ом, а сила тока 2 А
Ответ(ы):
Гость:
A = R*I^2* Δt - работа тока P = I^2*R - мощность тока R = 2 Ом I = 0.1 А Δt = 120 с A = 2*0.01*120 = ?(Дж) P=I^2*U = 0.01*2 = ? (Вт) ^ - квадрат * - умножить
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